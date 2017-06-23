В Киеве главреда "Страна.ua" отправили в СИЗО

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, который подозревается в вымогательстве, из отделения полиции, куда он был доставлен после задержания, помещен в следственный изолятор в Киеве, сообщила его адвокат Елена Лукаш.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

"Игорь Гужва только что отправлен в изолятор временного содержания на Косогорный (переулок в Киеве — ред.)", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, Гужва с 20.00 вечера четверга без еды, сна и отдыха, у него взяли отпечатки пальцев и пробы ДНК, но подозрение пока не вручили.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган ранее сообщила, что прокуратура готовится объявить о подозрении и будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для Гужвы и его помощника. Санкция статьи, по которой он был задержан, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.