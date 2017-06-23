Мэр Милана стал фигурантом нового дела о коррупции

РИМ, 23 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Мэр итальянского Милана Джузеппе Сала стал фигурантом еще одного коррупционного дела о мошенничестве при подготовке к всемирной выставке "ЭКСПО-2015", сообщает в пятницу газета Il Corriere della Sera.

Полгода назад миланский градоначальник попал в список подозреваемых по делу о нарушениях во время проведения аукционов на заключение контрактов по проведению всемирной выставки "ЭКСПО-2015". Действия Салы расследовали по статьям, связанным с подделкой документов и умышленным искажением фактов.

Теперь миланская прокуратура подозревает его в мошенничестве при торгах на закупку деревьев для обустройства выставки. По данным издания, "сомнения правоохранителей" вызвал порядок проведения одного из тендеров, по результатам которого контракт на поставку деревьев стоимостью 4,3 миллиона евро получила компания, затратившая на это по итогам всего 1,6 миллиона евро.

"История, к несчастью, повторяется. И в этот раз пресса распространила касающиеся меня сведения, которые пока должны были охраняться тайной следствия. Я ощущаю только большую горечь, думая о том, скольким я пожертвовал ради успеха ЭКСПО во благо Италии и Милана", — написал Сала в своем Facebook.

По его словам, он найдет в себе мотивацию продолжать работу на службе города с максимальной самоотдачей.

Впервые прокуратура Милана, ведущая расследование о коррупции и нарушениях во время проведения аукционов при заключении контрактов на "ЭКСПО-2015", включила мэра города в список подозреваемых в декабре минувшего года. После этого Сала, который в свое время был генеральным директором и комиссаром всемирной выставки, заявил, что решил временно отстранить себя от должности мэра, однако впоследствии продолжил исполнять свои обязанности.