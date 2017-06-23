Трамп уверен в успехе своей реформы здравоохранения

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность в конечном успехе своей реформы здравоохранения.

"Я думаю, вероятнее всего, мы добьемся результата", — сказал он в интервью, которое утром показал телеканал Fox News

Его попросили прокомментировать ситуацию, когда четыре республиканца в сенате намереваются выступить против данной реформы и, по сути, могут тем самым "похоронить" ее. Трамп назвал этих людей "очень хорошими парнями". "Я бы не сказал, что они выступают против реформы. Они хотят внести определенные изменения. И мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать по этому поводу", — сказал он.

Президент признал, что "ситуация очень сложная". По его словам, проведение данной реформы — "очень трудная работа". "Люди спрашивают: где реформа здравоохранения? Но я за пять месяцев сделал больше, чем другие делают за годы", — сказал он.

У республиканцев большинство в 52 голоса в 100-местном сенате, так что для принятия законопроекта они могут себе позволить потерять поддержку не более чем двух однопартийцев. Демократы, у которых 48 голосов, единым фронтом выступают против реформы здравоохранения. В случае равенства голосов "за" и "против" свое слово должен будет сказать вице-президент США Майкл Пенс, который является президентом сената и, естественно, поддерживает реформу. Голосование по законопроекту в сенате может состояться уже на следующей неделе. Демократы выступают категорически против законопроекта, который, как они опасаются, вновь лишит страховки до 20 миллионов американцев, получивших страхование в последние годы. При этом у демократов нет достаточного количества голосов в сенате, чтобы заблокировать документ.

В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году. Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе. Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.