Востоковед заявил о риске военного конфликта из-за ситуации вокруг Катара

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Катару будет тяжело выполнить требования четырех арабских стран, объявленные ранее, ситуация грозит серьезным конфликтом, считает эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират.

В частности, они потребовали от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира". Кроме этого, составители списка настаивают, чтобы Катар прекратил натурализацию их граждан и экспатриировал уже находящихся в эмирате. От Катара требуют выдачи всех лиц, разыскиваемых в четырех странах по обвинению в терроризме и предоставлении подробного отчета о финансировании иностранных деятелей оппозиции. Отмечалось, что от Катара также требуется выплата компенсации, размер которой не уточняется. На выполнение всех требований Дохе дается 10 дней.

"Я думаю, что эта ситуация может закончиться серьезным конфликтом. Это ультиматум, выполнить которой стране будет трудно, если она хочет сохранить независимость. В этом случае конфликт не ограничится блокадой и разрывом дипотношений, ситуация находится на грани войны", — заявил эксперт РИА Новости.

По мнению Константина Труевцева, в требованиях, предъявленных Катару, содержатся невыполнимые условия.

"Если вчитываться в условия, прописанные в ультиматуме, то как иначе? В ультиматуме содержатся по крайне мере три невыполнимых условиях – разрыв отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы и ликвидация телевизионного канала "Аль-Джазира", который фактически представляет собой информационный хаб: там всё есть — и интернет, и прочее. Это колоссальная угроза – и материальная и как удар по имиджу", — добавил эксперт.

Он отметил, что власти Катара вряд ли пойдут на выполнение условий. "Я сомневаюсь, что Катар пойдёт на выполнение этих условий. Там ведь тоже была демонстрация силы: собрался народ, который поддержал эмира", — сказал собеседник агентства.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.