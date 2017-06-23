Лавров не знает о создании российской авиабазы в Белоруссии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал в последнее время о том, чтобы кто-то поднимал вопрос о создании российской авиабазы в Белоруссии.

"Я не слышал, чтобы вопрос о военной базе поднимался в последнее время", — заявил он в интервью белорусским СМИ, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас вопрос о создании российской авиабазы на территории Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в феврале заявил, что считает нецелесообразным создание российской военной авиабазы на территории страны.

"Мы приняли к сведению решение президента Республики Беларусь, который абсолютно в рамках своих полномочий, своей компетенции это решение принял, мы к нему относимся с полным уважением", — сказал Лавров.