Лавров не знает о создании российской авиабазы в Белоруссии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал в последнее время о том, чтобы кто-то поднимал вопрос о создании российской авиабазы в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в феврале заявил, что считает нецелесообразным создание российской военной авиабазы на территории страны.
"Мы приняли к сведению решение президента Республики Беларусь, который абсолютно в рамках своих полномочий, своей компетенции это решение принял, мы к нему относимся с полным уважением", — сказал Лавров.