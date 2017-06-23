В Киеве выясняют обстоятельства смерти военного, выпавшего из окна высотки

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Военнослужащий скончался в украинской столице, по предварительным данным, он выпал из окна квартиры на девятом этаже, сообщила в пятницу полиция Киева.

"Тело мужчины нашли возле дома. По предварительным данным, он выпал из квартиры на девятом этаже. Следователи начали досудебное расследование, в ходе которого проверяют все вероятные версии этого события", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о смерти поступило в четверг в Днепровское управление полиции. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили личность потерпевшего, это 37-летний житель Киева, военнослужащий, который недавно вернулся из зоны военной операции в Донбассе. По предварительной информации врачей, мужчина скончался от травм, полученных при падении с высоты, тело потерпевшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в полиции.

Как отметили в пресс-службе, владелец квартиры, из окна которой выпал мужчина, пояснил, что накануне он вместе с женой и военнослужащим употреблял на местном рынке алкогольные напитки, впоследствии женщина пошла домой, а к ним присоединился еще один знакомый.

"Втроем мужчины продолжали распивать спиртные напитки, через некоторое время они решили пойти в квартиру киевлянина, чтобы продолжить застолье на кухне. Позже военный якобы ушел в комнату, а потом все услышали грохот и увидели открытое окно и отсутствие гостя", — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", но рассматриваются разные версии.