Россия не ревнует Белоруссию к Евросоюзу, заявил Лавров

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. У России нет ревности в отношении сближения Белоруссии с Евросоюзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ.

"Ну, если я правильно понимаю, просто для, так сказать, четкости ситуации, не все санкции (Евросоюза – ред.) в отношении Республики Беларусь были отменены, частично, как я понимаю. Что касается процесса сближения между Беларусью и Европейским союзом, у нас нет никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности. Это естественное стремление любой страны, в том числе и Российской Федерации, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями", — заявил министр.