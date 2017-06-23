Экс-бойцы "Беркута", обвиняемые в убийстве радикалов, объявили голодовку

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Пятеро бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которые фигурируют в деле о расстреле радикалов в ходе "евромайдана" в феврале 2014 года в столице Украины, объявили голодовку, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката обвиняемых Александра Горошинского.

В тексте письма экс-беркутовцев, которое есть в распоряжении издания, бойцы, находящиеся третий год под стражей, заявляют о том, что "националистические организации оказывают давление на суд присяжных".

"Происходит героизация активистов протестных акций, которые совершали уголовные правонарушения против сотрудников правоохранительных органов (в том числе убийства и нанесение тяжких телесных повреждений). Тем не менее, каждые два месяца суд продлевает нам содержание под стражей. Протестуя против произвола существующей власти, мы объявляем бессрочную голодовку", — цитирует издание текст письма.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

Экс-бойцов "Беркута" обвиняют в убийстве 48 радикалов, совершении теракта и препятствовании митингам. Ранее украинское издание Bird in Flight опубликовало интервью с жителем Львова Иваном Бубенчиком, который назвался участником акций протеста на площади Независимости и заявил, что 20 февраля 2014 года лично стрелял по бойцам "Беркута". Сообщается, что первыми убитыми в тот день были не радикалы, а бойцы "Беркута".