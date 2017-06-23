В Лондоне проведут экспертизу холодильника, ставшего причиной пожара

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Правительство Великобритании распорядилось незамедлительно провести техническую экспертизу холодильника, из-за которого произошел сильный пожар в высотном доме в Лондоне, унесший десятки жизней, передает агентство Рейтер.

Ранее представитель Скотланд-Ярда Фиона Маккормек сообщила, что причиной пожара стал неисправный холодильник фирмы Hotpoint. По ее словам, речь идет о холодильнике модели FF175BP.

"Эта модель, которая производилась между 2006 и 2009 годами, не отзывалась, и эта экспертиза позволит понять, необходимо ли предпринимать какие-либо дальнейшие действия", — приводит агентство слова министра по делам бизнеса Грега Кларка.

"Я четко дал компании понять, что я жду, что они заменят любую деталь без промедления, если будет установлено, что использование (холодильников) представляет опасность", — добавил Кларк.

При произошедшем ночью 14 июня пожаре в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне погибли, по меньшей мере, 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести и, скорее всего, погибшими. До 600 жителей были эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях, десятки человек получили ожоги, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Здание находилось в не самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.