СМИ рассказали детали увольнения инженера Uber, укравшего документы

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший генеральный директор онлайн-сервиса такси Uber Трэвис Каланик был осведомлен о возможной краже инженером Энтони Левандовски документов Google перед его приёмом на работу, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов компании Uber.

В конце мая компания Uber Technologies уволила Левандовски за невыполнение распоряжения суда вернуть американскому холдингу Alphabet Inc., владеющему компанией Google, все документы, касающиеся разработки беспилотного автомобиля. По версии компании Waymo, занимающейся созданием беспилотника в Alphabet, Левандовски перед своим уходом после девяти лет работы в январе 2016 года загрузил себе более 14 тысяч конфиденциальных файлов с фирменными схемами различных аппаратных систем Waymo. Затем инженеры, согласно Waymo, использовали технологии в стартапе Uber, компании Otto, которая также специализируется на технологии беспилотного вождения.

По данным издания, в судебных документах, представленных в среду, содержатся свидетельства того, что руководство компании Uber знало о файлах, касающихся технологии беспилотного автомобиля. Тем не менее, согласно адвокатам Uber, когда Каланик узнал о файлах в марте 2016 года, он дал указание Левандовски не приносить документы в Uber. Впоследствии Левандовски заявил, что уничтожил файлы, перед тем как Uber купил его стартап в августе 2016 года.

По словам главного адвоката Uber Артуро Гонсалеса, Waymo выдумала историю о том, что Uber попросил Левандовски принести файлы Google в компанию. "Это новые свидетельства показывают, что Uber никогда не стремился (получить – ред.) информацию Google", — отметил Гонсалес.

По информации газеты, Waymo отметила в заявлении, что доказательства указывают на то, что коммерческие тайны компании использовались в проекте беспилотного автомобиля Uber. Компания утверждает, что руководство Uber знало об этих неправомерных действиях и пыталось их скрыть.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.