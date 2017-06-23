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Где отменяются права человека. К американским пыткам в Йемене

15:4023.06.2017
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© AP Photo / Maad El ZikryЗдание центральной тюрьмы Адена, ЙеменЗдание центральной тюрьмы Адена, Йемен
© AP Photo / Maad El Zikry

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Согласно данным, опубликованным Associated Press, американские следователи "принимают активное участие" в допросах сотен узников в "особых местах заключения" на юге Йемена. Представитель Пентагона отрицает факт участия своих сотрудников и других госслужащих США в жестоких и "интенсивных" допросах, которые попадают под международное определение пыток. Однако бывшие узники этих тюрем свидетельствуют не только об особо лютых методах действующих там опричников из ОАР, но и об участии в этом американцев.

Йемен. Архивное фото
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
Бывшие узники рассказали о сети тюрем ОАЭ в Йемене, где применяют пытки
Как известно, после 11.09.2001 американские спецслужбы применяют методы "интенсивного допроса" в специальных тюрьмах за пределами территории Соединенных Штатов. Целая система получения информации любым путем от арестованных была задействована по специальному указанию президента США. Мы не располагаем точными данными о том, сколько подозреваемых в терроризме прошли через "усиленные технологии дознания". В пресловутой тюрьме Гуантанамо жестоким методам подверглись приблизительно полсотни заключенных. А вот в более отдаленных от берегов Штатов тюрьмах число "допрошенных с пристрастием" значительно выше, хоть их предполагаемая роль в террористическом интернационале менее существенна.

В Йемене допрашивают именно подозреваемых в причастности к местной "Аль-Каиде"*, которую в ЦРУ считают угрозой номер один. Бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления Майкл Морелл много раз говорил о том, что самая опасная группа террористов находится именно в Йемене.

© AP Photo / Maad El ZikryБывший заключенный демонстрирует журналистам, как его держали в наручниках в секретной тюрьме на территории аэропорта Риян в городе Мукалла
© AP Photo / Maad El Zikry
Бывший заключенный демонстрирует журналистам, как его держали в наручниках в секретной тюрьме на территории аэропорта Риян в городе Мукалла

Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul J. Richards
Узник Гуантанамо подал иск на создателей программы пыток для ЦРУ
Сложившаяся там ситуация хорошо иллюстрирует сложность ближневосточных хитросплетений. С одной стороны, в Йемене идет гражданская война между шиитами и суннитами, за которой стоят Иран и Саудовская Аравия.

Американцы поддерживают в этой схватке своих саудовских союзников. С другой стороны, именно в среде суннитов ЦРУ выявило наиболее мастеровитых инженеров, направивших свои навыки и таланты на поиски путей нанесения ударов по гражданам США во всем мире.

После многочисленных скандалов и препирательств между представителями ЦРУ и членами конгресса США по вопросу пыток создалось впечатление, что американцы отказались от жестких методов дознания или свели их к минимуму. Однако новости из Йемена свидетельствуют о другом.

В основе спора между председателем комитета сената по делам разведки Дианой Файнштейн с ее коллегами и представителями ЦРУ, кстати, лежит никакая не этика. Сомнению подвергается степень эффективности "особых методов". Вышеупомянутый Майкл Морелл утверждает, что именно применение "окунания в воду" (допрашиваемого погружают с головой в воду до того момента, пока он начинает захлебываться) и многодневное лишение сна приводили к тому, что матерые террористы начинали давать показания.

© AP Photo / Maad El ZikryСписки людей, которых, предположительно, держат в секретной тюрьме на территории аэропорта Риян в городе Мукалла. 11 мая 2017
© AP Photo / Maad El Zikry
Списки людей, которых, предположительно, держат в секретной тюрьме на территории аэропорта Риян в городе Мукалла. 11 мая 2017

Вид на вход в здание штаб-квартиры ЦРУ. Архивное фото
© Фото : Central Intelligence Agency
Amnesty International раскритиковала США за безнаказанность за пытки в ЦРУ
Сенатор Файнштейн же, получив подробный секретный отчет от ЦРУ, убеждена в неэффективности такого порядка дознания.

Что касается вопроса морали, то США для себя на него давно ответили. Тот же Морелл это сформулировал четко и убедительно: "Разве является моральным отказ от методов, которые могут спасти жизни нашим гражданам?"

Покамест чаша во внутриамериканском споре о пытках склоняется на сторону тех, кто настаивает на их полезности. Президент Трамп говорил несколько раз о том, что позволит своим спецслужбам вести дознание без ограничений правозащитного характера.

…Можно согласиться с тем, что профессиональные спецслужбы не арестовывают случайных людей по подозрению в терроризме. Можно учесть также, что, хотя пытки запрещены Женевской конвенцией и резолюцией ООН, а также многими другими международными документами, почти все спецслужбы всех стран их так или иначе практикуют.

Проблема в другом: под пытками кто угодно признается в чем угодно, а это малоэффективно. Первыми поставили под сомнение действенность особых методов англичане. После нескольких нашумевших случаев ложных признательных показаний со стороны террористов "Ирландской республиканской армии" в восьмидесятых в Великобритании началось широкое и открытое обсуждение этой темы. Любителям жестких методов пришлось тогда отступить.

© AP Photo / Maad El ZikryВид через окно на центральную тюрьму Адена, Йемен. Другой закрытый блок тюрьмы управляется ОАЭ и их союзниками
© AP Photo / Maad El Zikry
Вид через окно на центральную тюрьму Адена, Йемен. Другой закрытый блок тюрьмы управляется ОАЭ и их союзниками

Похожие споры велись и в Израиле, который унаследовал методику от англичан и усовершенствовал ее. Служба безопасности ШАБАК не ограничивалась принуждением давать показания, но также проверяла их достоверность при помощи детекторов лжи и психологических тестов. Тем не менее степень достоверности показаний часто была сомнительна и в Израиле. После нескольких недель интенсивного дознания некоторые террористы сами начинали верить в то, что совершили нечто, к чему не были причастны. Не просто верили, но и проходили тест на детекторе лжи, ибо полностью убеждали себя в причастности к несовершенному.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
Трамп позволит Пентагону не применять пытки к подозреваемым в терроризме
И это помимо обычной ситуации, когда подследственный начинает говорить то, чего хотят следователи, да еще и с добавками — в надежде на то, что пытки прекратятся, а позже он в суде докажет, что не совершал преступлений. Все это было учтено Верховным судом Израиля, который запретил практику допросов с истязанием в 1999 году.

Надо, однако, сделать важную оговорку: как в Израиле, так и в большинстве других стран допускается применение пыток, если известно о готовящемся теракте в ближайшие часы и допрашиваемый может помочь его предотвратить, но молчит. Это немедленная и ясная возможность спасти жизни людей.

Итого — международный опыт говорит скорее о слабой эффективности пыток. Но с одним исключением: ради немедленного спасения жизни людей можно (и нередко — должно) выходить за рамки, установленные правозащитниками.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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