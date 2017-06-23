"Типичная пиар-акция": Азаров оценил возможность импичмента Порошенко

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Верховную раду Украины внесен законопроект об импичменте президенту страны. Экс-премьер Николай Азаров уверен, что эта инициатива обречена на провал и является "типичной пиар-акцией" ряда депутатов.

Ранее Киевский областной совет по инициативе фракции "Батькивщина" обратился к Верховной раде с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента главы государства.

Кроме того, ряд фракций заявили о готовности поддержать отставку Петра Порошенко.

Процедура импичмента на Украине

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции, очень запутанная и сложная.

Согласно конституции страны, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил государственную измену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

Чтобы запустить сам процесс импичмента, Рада сначала должна собрать 226 голосов депутатов за выдвижение главе государства обвинений президенту, а затем — 300 голосов за сам импичмент.

Перед этим депутаты еще должны заручиться поддержкой Конституционного и Верховного судов о законности процедуры и справедливости выдвинутых обвинений.

Без перспектив

Николай Азаров уверен, что депутаты не смогут отправить Порошенко в отставку.

"Это типичная пиар-акция, так как импичмент на Украине невозможен по причине отсутствия закона об импичменте. Болтать об этом можно, но фактически добиться его нельзя", — заявил экс-премьер в интервью RT.

При этом Азаров отметил, что Порошенко неоднократно нарушал украинские законы.

"Он наработал на десять уголовных сроков — это точно. Порошенко — негодяй из негодяев, худшего президента в истории Украины не было, хотя у нас разные лидеры были", — сказал политик.

"Но для импичмента нужно иметь минимум 230 голосов, которые поддержат этот законопроект. Это не гарантия того, что Порошенко его подпишет. Более того, 100%, что он его не подпишет! Тогда надо находить 300 голосов, а Тимошенко вместе с Садовым в совокупности насчитывают не больше 50-ти голосов. То есть фактически закон принять будет нельзя", — добавил он.

Азаров также резко раскритиковал Юлию Тимошенко, которая и выдвинула инициативу об импичменте. По мнению экс-премьера, лидер "Батькивщины" намерена любыми путями добиться власти.

"За ее оппозиционными лозунгами не стоит ничего, кроме желания опять вернуться. Она дважды была во власти, дважды разваливала экономику страны, а теперь рвется в третий… У нас импичмент происходит через Майдан, но на Майдан у нее кишка тонка, потому что рейтинг ее там не больше 10%", — уверен бывший премьер-министр.

Легальной процедуры нет

С Азаровым согласны и эксперты. Так, политолог Олег Онопко считает, что на Украине нет "легальной процедуры для импичмента Порошенко".

"Украинские законодатели за более чем 25 лет существования своего государства не удосужились принять соответствующий закон или хотя бы обозначить рамочно эту процедуру в регламенте Верховной рады. Поэтому данную акцию следует воспринимать исключительно как пиар-ход тех депутатов, которые конкурируют с "Блоком Петра Порошенко" в Раде и тех политических лидеров, в первую очередь Тимошенко, которые конкурируют лично с Петром Порошенко", — заявил Онопко в эфире радио Sputnik.

По его словам, инициатива депутатов не скажется на рейтинге президента, который и так очень низкий, однако может ударить по его партии.

"На Украине сейчас активно обсуждается вопрос о досрочных парламентских выборах. И, возможно, одной из центральных тем этой гипотетической будущей кампании станет как раз неэффективность конкретно президента и, опосредованно, фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде. За счет этого Оппозиционный блок и "Батькивщина" попробуют наверстать то, что было потеряно на предыдущих выборах и получить больше мест в Раде", — предположил политолог.

В свою очередь, руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев уверен, что законопроект об импичменте даже не будет вынесен на голосование.

"Очевидно, проблемы будут даже на процедурном уровне. Поскольку даже сам факт внесения на голосование грозит политическими и репутационными проблемами", — заявил Золотарев РИА Новости.

"У нас на протяжении четверти века делалось все для того, чтобы президент был в безопасности от того, что в отношении него могла бы начаться процедура импичмента. Это было при всех президентах, начиная с Кравчука (первый президент Украины Леонид Кравчук. — Прим. ред.), Порошенко здесь не исключение", — добавил аналитик.