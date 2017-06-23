США
23.0623 июня14:37МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Типичная пиар-акция": Азаров оценил возможность импичмента Порошенко

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (305)
14:2523.06.2017
(обновлено: 14:27 23.06.2017)
0790
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Верховную раду Украины внесен законопроект об импичменте президенту страны. Экс-премьер Николай Азаров уверен, что эта инициатива обречена на провал и является "типичной пиар-акцией" ряда депутатов.

Сергей Тарута. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Донецкой области: Порошенко десять раз заслужил импичмент
Ранее Киевский областной совет по инициативе фракции "Батькивщина" обратился к Верховной раде с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента главы государства.

Кроме того, ряд фракций заявили о готовности поддержать отставку Петра Порошенко.

Процедура импичмента на Украине

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции, очень запутанная и сложная.

Согласно конституции страны, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил государственную измену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Депутаты "Батькивщины" считают, что для импичмента Порошенко есть основания
Чтобы запустить сам процесс импичмента, Рада сначала должна собрать 226 голосов депутатов за выдвижение главе государства обвинений президенту, а затем — 300 голосов за сам импичмент.

Перед этим депутаты еще должны заручиться поддержкой Конституционного и Верховного судов о законности процедуры и справедливости выдвинутых обвинений.

Без перспектив

Николай Азаров уверен, что депутаты не смогут отправить Порошенко в отставку.

"Это типичная пиар-акция, так как импичмент на Украине невозможен по причине отсутствия закона об импичменте. Болтать об этом можно, но фактически добиться его нельзя", — заявил экс-премьер в интервью RT.

При этом Азаров отметил, что Порошенко неоднократно нарушал украинские законы.

"Он наработал на десять уголовных сроков — это точно. Порошенко — негодяй из негодяев, худшего президента в истории Украины не было, хотя у нас разные лидеры были", — сказал политик.

Годовщина начала событий на киевском Майдане
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Политолог: украинцы поняли, почему в стране хаос
"Но для импичмента нужно иметь минимум 230 голосов, которые поддержат этот законопроект. Это не гарантия того, что Порошенко его подпишет. Более того, 100%, что он его не подпишет! Тогда надо находить 300 голосов, а Тимошенко вместе с Садовым в совокупности насчитывают не больше 50-ти голосов. То есть фактически закон принять будет нельзя", — добавил он.

Азаров также резко раскритиковал Юлию Тимошенко, которая и выдвинула инициативу об импичменте. По мнению экс-премьера, лидер "Батькивщины" намерена любыми путями добиться власти.

"За ее оппозиционными лозунгами не стоит ничего, кроме желания опять вернуться. Она дважды была во власти, дважды разваливала экономику страны, а теперь рвется в третий… У нас импичмент происходит через Майдан, но на Майдан у нее кишка тонка, потому что рейтинг ее там не больше 10%", — уверен бывший премьер-министр.

Легальной процедуры нет

Сотрудники правоохранительных органов и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Всюду "зрада". Observer рассказал, как украинцы потеряли веру во власть
С Азаровым согласны и эксперты. Так, политолог Олег Онопко считает, что на Украине нет "легальной процедуры для импичмента Порошенко".

"Украинские законодатели за более чем 25 лет существования своего государства не удосужились принять соответствующий закон или хотя бы обозначить рамочно эту процедуру в регламенте Верховной рады. Поэтому данную акцию следует воспринимать исключительно как пиар-ход тех депутатов, которые конкурируют с "Блоком Петра Порошенко" в Раде и тех политических лидеров, в первую очередь Тимошенко, которые конкурируют лично с Петром Порошенко", — заявил Онопко в эфире радио Sputnik.

Президент Украины Петр Порошенко в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Почему Порошенко никогда не станет Путиным
По его словам, инициатива депутатов не скажется на рейтинге президента, который и так очень низкий, однако может ударить по его партии.

"На Украине сейчас активно обсуждается вопрос о досрочных парламентских выборах. И, возможно, одной из центральных тем этой гипотетической будущей кампании станет как раз неэффективность конкретно президента и, опосредованно, фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде. За счет этого Оппозиционный блок и "Батькивщина" попробуют наверстать то, что было потеряно на предыдущих выборах и получить больше мест в Раде", — предположил политолог.

В свою очередь, руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев уверен, что законопроект об импичменте даже не будет вынесен на голосование.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной Рады в Киеве. 6 сентября 2016
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Политолог: Порошенко не понимает, что "снесет" его не Тимошенко
"Очевидно, проблемы будут даже на процедурном уровне. Поскольку даже сам факт внесения на голосование грозит политическими и репутационными проблемами", — заявил Золотарев РИА Новости.

"У нас на протяжении четверти века делалось все для того, чтобы президент был в безопасности от того, что в отношении него могла бы начаться процедура импичмента. Это было при всех президентах, начиная с Кравчука (первый президент Украины Леонид Кравчук. — Прим. ред.), Порошенко здесь не исключение", — добавил аналитик.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена