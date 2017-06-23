В США смягчат наказание заключенным, спасшим заместителя шерифа

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Власти американского штата Джорджия смягчат наказание шести заключенным, которые предпочли оказать помощь упавшему в обморок заместителю шерифа вместо того, чтобы совершить побег, передает телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Полк — Джонни Моатса.

Инцидент произошел 12 июня, когда заместитель шерифа вместе с заключенными вышел из кондиционируемого помещения на улицу, где было очень жарко и влажно. По словам Моатса, из-за резкого перепада температуры его заместитель, страдающий хроническим заболеванием, потерял сознание.

HEROIC | 6 inmates save a correctional officer that passed out during work detail. https://t.co/HthnBjBJxk pic.twitter.com/W7cfYAkUP7 — 11Alive News (@11AliveNews) 20 июня 2017 г.

​Как передает телеканал, после произошедшего один из заключенных по телефону заместителя шерифа позвонил в службу спасения. Другие заключенные сняли с мужчины бронежилет и ремень с оружием, чтобы он смог лучше дышать.

Офис шерифа решил вознаградить пришедших на помощь заключенных. Помимо всего прочего, для них был устроен обед в парке, на который родственники спасенного заместителя шерифа принесли выпечку и десерты в знак благодарности. По данным некоторых СМИ, за совершенный поступок тюремный срок каждого из заключенных будет сокращен на 25%.

Как сообщил Моатс, его заместитель уже вернулся к выполнению своих обязанностей.