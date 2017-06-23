Савченко показала Гройсману средний палец на заседании Рады

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что показала средний палец премьеру Владимиру Гройсману в ответ на его поведение во время голосования по госбюджету.

Украинские СМИ ранее опубликовали фото, на котором Савченко в зале заседаний парламента показала неприличный жест. При этом было непонятно, кому он адресован.

"Это был обмен жестами с Гройсманом. Когда рассматривался бюджет с нарушением регламентной процедуры, как всегда, и когда Гройсман хотел протолкнуть с коррупционными закладками и ненадлежащим финансированием определенных позиций, которые Украине сейчас больше всего нужны… Премьер-министр позволил себе такой жест, который на культурном языке означает, что ему совершенно безразлично, что думает парламент, он сделает по-своему. Я ему в ответ показала жест, который означает, что он ошибается, "по-вашему не будет, парламент надо уважать", — сказала Савченко в комментарии телеканалу "112 Украина".

Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная Владимиром Путиным, — внефракционный депутат Рады. В декабре украинские политики раскритиковали ее за поездку в Минск, где она встретилась с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР. После этого Савченко исключили из фракции "Батькивщина" и делегации ПАСЕ.