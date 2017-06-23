Теплоизоляция сгоревшей высотки в Лондоне не соответствовала нормам

ЛОНДОН, 23 июн – РИА Новости. Теплоизоляция многоэтажного здания в Лондоне, где произошел пожар, унесший десятки жизней, не соответствовала нормам безопасности, сообщила журналистам представитель Скотланд-Ярда Фиона Маккормек.

"Теплоизоляционная система и облицовка здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности", — сказала представитель полиции.

При произошедшем ночью 14 июня пожаре в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне погибли, по меньшей мере, 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести и, скорее всего, погибшими. До 600 жителей были эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях, десятки человек получили ожоги, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Здание находилось в не самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.

Ранее газета Guardian сообщала, что компания, ремонтировавшая 24-этажный жилой дом в Лондоне, где произошел сильный пожар, не стала применять более огнеупорные панели для облицовки здания.