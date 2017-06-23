Евроинтеграция Сербии не повредит ее отношениям с Россией, считает Вучич

БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Интеграция в Евросоюз является стратегическим ориентиром Сербии, но это не повредит отношениям с Россией, заявил президент страны Александр Вучич в ходе встречи в пятницу с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

"Евроинтеграции являются стратегическим определением Сербии, но это не должно и не будет мешать хорошим отношениям с Россией, что подразумевает и невведение санкций", — цитирует Вучича его пресс-служба.

Стороны согласились, что существующее сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и в других областях должно быть усилено, а также обсудили военно-техническое сотрудничество.

"Президент Вучич выразил благодарность за хорошее соглашение о закупке военного оборудования, которое обеспечит Армии Сербии необходимую модернизацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рогозин ожидает поставок в ближайшее время. "Он предложил сотрудничество и в авиационной промышленности", — говорится в сообщении.

Вучич также поблагодарил собеседника за постоянную и принципиальную поддержку Сербии со стороны России по вопросу Косово и Метохии, в особенности в международных организациях. На переговорах было сделано предложение, чтобы Сербия и Россия в следующем году совместно отметили 75-летие Сталинградской битвы.

Рогозин находится в Белграде в связи с инаугурацией Вучича, которая пройдет в пятницу вечером. РФ в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.