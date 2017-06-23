СНБО примет меры к сторонникам ДНР, пытающимся получить украинские паспорта

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов пообещал задерживать сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если они попытаются получить украинский биометрический паспорт для безвизовых поездок в страны Евросоюза.

Накануне Турчинов выступил за принятие закона о проверке данных жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса перед получением биометрического паспорта.

"Когда (человек — ред.) принимал участие в незаконных вооруженных формированиях, проявили себя как сепаратист… прямо во время собеседования или проверки вы будете задержаны с вытекающими последствиями", — сказал Турчинов в пятницу в Полтавской области, его брифинг транслировал телеканал "112.Украина".

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.