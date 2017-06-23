"Оппозиционный блок" требует освободить главреда издания "Страна.ua"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" потребовала освободить задержанного по подозрению во взятке главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву, который, по мнению оппозиции, задержан по сфальсифицированным обвинениям.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

"Оппозиционный блок" требует немедленно освободить из-под стражи главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву. Руководитель одного из самых популярных СМИ задержан по явно сфальсифицированному обвинению, – такому же "липовому", как и предыдущие пять уголовных дел, которые по заданию режима различные органы ранее возбудили против Игоря Гужвы", — говорится в заявлении партии, обнародованном в пятницу.

В "Оппозиционном блоке" считают, что власть продолжает политические репрессии, усиливая давление на независимые СМИ. "В то время как укравшие миллиарды гривен коррупционеры находятся на свободе, она бросает за решетку независимого журналиста за критические публикации. Цель задержания Игоря Гужвы – закрыть рот средствам массовой информации, которые не боятся критиковать власть", — говорится в заявлении.

"Оппозиционный блок" призывал представительства иностранных государств и международных организаций поддержать призыв партии немедленно освободить Гужву.

В апреле Гужва заявлял, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти налоговая милиция пытается сфабриковать против него новое уголовное дело. Также в отношении Гужвы на Украине уже было заведено одно уголовное дело за неуплату налогов на должности главного редактора украинского издания "Вести".

Ранее "Страна.ua" опубликовала несколько записей разговоров украинского депутата Верховной рады Александра Онищенко, который проходит на Украине по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах" и скрывается от следствия за границей. В разговоре с Онищенко экс-депутат Рады Николай Мартыненко, соратник экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвиняет в коррупции президента Петра Порошенко и его приближенных.