На конференции ОБСЕ обсудили русофобию на Украине

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. Культивирование атмосферы русофобии на Украине приводит к тому, что в стране совершаются так называемые преступления ненависти в отношении инакомыслящих, в частности, духовенства и прихожан Украинской православной церкви Московского патриарха, считает представитель экспертного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Маринэ Восканян.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

В своём выступлении в пятницу на конференции ОБСЕ по человеческому измерению на тему свободы верований и убеждений Восканян рассказала о ситуации с УПЦ МП на Украине, о положении ее духовенства и прихожан, о нарушениях, которые имеются в отношении этой организации. По ее словам, хотя в плане численности эта организация является самой большой в стране, тем не менее, официальные украинские власти, по ее мнению, дискриминируют ее и создают крайне негативную обстановку вокруг церкви.

"По сути, в данном случае это все является частью большего явления, которое связано с культивированием атмосферы русофобии, негативного отношения к России, и как к государству, и всему, что с ним связано", — считает Восканян.

В качестве примера того, что люди, которые высказывают свои пророссийские симпатии, подвергаются преследованиям, она напомнила о существовании сайта "Миротворец", публикующего контактные данные так называемых "изменников родины", которым затем поступают угрозы.

"В частности, известно, что (украинский журналист — ред.) Олесь Бузина был убит именно после публикования его данных на нем. Данные выкладываются с совершенно понятной целью — натравить на этих людей так называемых активистов, которые, как мы понимаем, просто бандиты, представители так называемых парамилитарных формирований типа "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ — ред.). И в списках этого "Миротворца" находятся некоторые представители духовенства УПЦ", — рассказала Восканян РИА Новости.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Собеседница агентства считает, что, поскольку государство не противодействует этому явлению, можно сделать вывод, что оно его поощряет. "То есть, фактически поощряется создание атмосферы ненависти в отношении целого ряда людей по признаку, что они не соответствуют какому-то идеологическому курсу, взятому государством. Те преступления, которые совершаются в отношении этих людей, европейские судебные инстанции при рассмотрении могли бы классифицировать как преступления ненависти. С нашей точки зрения, на Украине сейчас государство потворствует созданию атмосферы, в которой совершаются преступления ненависти в отношении инакомыслящих лиц", — добавила она.

Кроме того, докладчики от собора рассказали в ОБСЕ о том, что на Украине "правящими кругами предпринимаются попытки поставить вне закона крупнейшую религиозную организацию страны, что является вопиющим нарушением основополагающих гражданских прав и свобод миллионов прихожан УПЦ МП на Украине".

"Цель участия в данном мероприятии заключается в том, чтобы привлечь внимание к этим фактам. Результат, который хотелось бы получить — добиться, чтобы ОБСЕ в лице своих структур тоже высказало какое-то отношение к происходящему", — отметила собеседница агентства.