СМИ: смерть осужденного студента из США стала неожиданностью для Пхеньяна

ТОКИО, 23 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР утверждает, что смерть американского студента Отто Уормбиера после 17 месяцев заключения в северокорейской тюрьме стала неожиданностью и для Пхеньяна, поскольку его вернули в США с "нормальными признаками жизни", передает из Сеула информационное агентство Рёнхап.

Студент из университета Виргинии Отто Уормбиер был возвращен на родину в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Американец был осужден в Северной Корее за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Он умер в понедельник в США.

По данным агентства, в Пхеньяне в пятницу было распространено заявление не названного по имени представителя МИД КНДР, в котором утверждается, что Северная Корея "искренне оказывала медицинскую помощь" студенту из США и приняла решение вернуть его на родину с учетом ухудшения его состояния.

"Не прошло и недели после того, как Уормбиер вернулся в США при наличии нормальных признаков жизни, поэтому его внезапная смерть для нас тоже загадка", — уверяет представитель МИД КНДР.

По его словам, США пытаются исказить действительность и обвинить Пхеньян, однако Уормбиер стал жертвой политики бывшей администрации Барака Обамы с его нежеланием вести диалог с КНДР.

"Совершенно ясно, что в этом инциденте самый главный пострадавший это мы", — говорится в заявлении.