Окончательного решения о перемирии в Донбассе пока нет, заявили на Украине

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (182)

РИА НОВОСТИ. МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ ЗАЯВИЛО, ЧТО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМИРИЮ В ДОНБАССЕ С 24 ИЮНЯ ЕЩЕ НЕТ