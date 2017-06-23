Азаров оценил вероятность импичмента Порошенко

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, насколько осуществимо предложение нескольких фракций Верховной рады запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко.

"Это типичная пиар-акция, так как импичмент на Украине невозможен по причине отсутствия закона об импичменте. Болтать об этом можно, но фактически добиться его нельзя", — заявил он RT.

По его словам, хоть украинский президент и "негодяй из негодяев", который "наработал на десять уголовных сроков", для импичмента нужно минимум 230 голосов, которые поддержат законопроект.

"Это не гарантия того, что Порошенко его подпишет. Более того, 100%, что он его не подпишет. Тогда надо находить 300 голосов, а Тимошенко вместе с Садовым в совокупности насчитывает не больше 50-ти голосов. То есть фактически закон принять будет нельзя", — добавил Азаров.

Он напомнил, что инициатива импичмента принадлежит Юлии Тимошенко. По его словам, она жаждет получить власть в стране любыми способами. "Она дважды была во власти, дважды разваливала экономику страны, а теперь рвётся в третий…. У нас импичмент происходит через Майдан, но на Майдан у неё кишка тонка, потому что рейтинг её там не больше 10%", — пояснил он.

Ранее стало известно, что ряд парламентских фракций Украины намерены запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Законопроект уже внесли в Верховную раду, он будет рассмотрен в ближайшее время.