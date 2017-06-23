В издании "Страна.ua" считают дело против главреда сфабрикованным

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Заместитель главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова заявляет, что уголовное дело против главного редактора Игоря Гужвы является сфабрикованным и связано с деятельностью издания, которое публиковало острые критические материалы против представителей властей Украины.
"Я работаю с Гужвой последние полтора года, до этого мы не работали вместе. Я знаю его не так долго, но общий вывод, который я сделала для себя после общения с этим человеком, вымогательство — это последнее, что он может делать… Я не верю в эту версию, более того, мы считаем ее сфабрикованной", — сказала Крюкова на пресс-конференции в пятницу.
Заместитель главного редактора издания считает, что давление на "Страна.ua" может быть выгодно представителям двух правящих партий — "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" Арсения Яценюка.
Крюкова сообщила, что ей неизвестно о подготовке редакцией "Страна.ua" материала о депутате "Радикальной партии" Линько, который ранее заявил, что у него вымогали деньги за отказ от публикации компрометирующей статьи и в этом якобы участвовал Гужва.
В свою очередь, адвокат главного редактора Андрей Смирнов заявил, что в данный момент его подзащитный находится в следственном отделе Нацполиции Киева. По данным адвоката, Гужве пока не вручили уведомление о подозрении, также до сих пор не оформлен протокол его задержания. "С формальной точки он не задержан, фактически — задержан", — отметил юрист.
По его словам, обыск в редакции проводился без соответствующей санкции суда. Смирнов также сообщил, что Гужве собираются инкриминировать вымогательство взятки. Он считает, что, если статус подозреваемого Гужве юридически будет оформлен в пятницу, то уже в этот же день или на следующий может пройти суд по избранию ему меры пресечения.