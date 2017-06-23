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В мире

В издании "Страна.ua" считают дело против главреда сфабрикованным

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (297)
12:4323.06.2017
(обновлено: 12:45 23.06.2017)
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© Фото : РИА Новости Украина/Евгений КотенкоИгорь Гужва. Архивное фотоИгорь Гужва. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/Евгений Котенко

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Заместитель главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова заявляет, что уголовное дело против главного редактора Игоря Гужвы является сфабрикованным и связано с деятельностью издания, которое публиковало острые критические материалы против представителей властей Украины.

Редактор украинского интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/Андрей Лубенский
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Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве. Правоохранители утверждают, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Гужва заявил, что считает свое задержание спланированной провокацией. По словам главреда, к нему несколько раз поступали предложения снять компрометирующие материалы против лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко и его соратника Линько за деньги.

"Я работаю с Гужвой последние полтора года, до этого мы не работали вместе. Я знаю его не так долго, но общий вывод, который я сделала для себя после общения с этим человеком, вымогательство — это последнее, что он может делать… Я не верю в эту версию, более того, мы считаем ее сфабрикованной", — сказала Крюкова на пресс-конференции в пятницу.

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Она отметила, что "Страна.ua" за относительно небольшой период работы пыталась зарекомендовать себя как острое издание, которое не боится критиковать власти. За минувший год издание опубликовало много критических материалов, касающихся депутатов и других представителей властей. "За последние полгода на представителей нашего издания пытались выходить разные представители украинской политической элиты, которые разными способами пытались склонить нас на свою сторону путем уговоров, переговоров, попытками купить, но до конкретных сделок мы не дошли. Нам также угрожали, за нами следили", — сказала она.

Заместитель главного редактора издания считает, что давление на "Страна.ua" может быть выгодно представителям двух правящих партий — "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" Арсения Яценюка.

Крюкова сообщила, что ей неизвестно о подготовке редакцией "Страна.ua" материала о депутате "Радикальной партии" Линько, который ранее заявил, что у него вымогали деньги за отказ от публикации компрометирующей статьи и в этом якобы участвовал Гужва.

В свою очередь, адвокат главного редактора Андрей Смирнов заявил, что в данный момент его подзащитный находится в следственном отделе Нацполиции Киева. По данным адвоката, Гужве пока не вручили уведомление о подозрении, также до сих пор не оформлен протокол его задержания. "С формальной точки он не задержан, фактически — задержан", — отметил юрист.

По его словам, обыск в редакции проводился без соответствующей санкции суда. Смирнов также сообщил, что Гужве собираются инкриминировать вымогательство взятки. Он считает, что, если статус подозреваемого Гужве юридически будет оформлен в пятницу, то уже в этот же день или на следующий может пройти суд по избранию ему меры пресечения.

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