В ЕС рассказали о совместном с США подходе по санкциям против России

БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз хотел бы сохранить в будущем гармонизированный подход с США по санкциям в отношении России, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

Ранее он сообщил, что до настоящего момента все санкционные режимы в отношении России, которые вводились в ЕС, были созданы гармонизированным образом с американской стороной. То есть до того, как ЕС объявляли о санкциях, они обсуждались и согласовывались между ЕС и США.

"Мы бы хотели сохранить этот гармонизированный подход в введении санкций в будущем", — добавил он.

Шефчович напомнил, что есть предложения о более жестких санкциях США в отношении России. "Мы считаем важным координировать среди международных партнеров возможные новые меры для обеспечения их влияния на международном уровне, а также для поддержания единства между партнерами по санкциям", — сказал он.

Шефчович ранее сказал, что эти возможные новые санкции США в отношении России не координировались с европейской стороной.

Сенат США ранее завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность санкций против лиц, намеренных вложить более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.