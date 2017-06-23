Лавров прокомментировал запрет на ношение георгиевской ленточки на Украине

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия будет отстаивать права своих соотечественников, в том числе в контексте решения украинских властей о введении ответственности за ношение георгиевской ленты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

В четверг на Украине вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение в рамках нового украинского закона увеличивает размеры штрафов и грозит даже административным арестом на срок до 15 суток.

"Мы полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом и будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуации, когда простое ношение георгиевской ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением. Я имею в виду то, что произошло вчера на Украине", — сказал Лавров.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.