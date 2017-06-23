Депутат Рады обвинил главреда сайта "Страна.ua" в попытке шантажа
12:2823.06.2017
(обновлено: 12:31 23.06.2017)
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КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редактор интернет-издания Игорь Гужва шантажировал его и требовал деньги за то, чтобы избежать публикации компрометирующих материалов, при этом Гужва опровергает это обвинение.
Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua
" Гужва задержан в Киеве. Правоохранители утверждают, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Гужва заявил, что считает свое задержание спланированной провокацией. По словам главреда, к нему несколько раз поступали предложения снять компрометирующие материалы против лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко и его соратника Линько за деньги.
"В вымогательстве и шантаже участвовал лично главный редактор издания "Страна.ua" Гужва", — цитирует слова Линько агентство УНИАН
.
По словам депутата, в конце марта к нему обратились люди и потребовали деньги "за неопубликование компрометирующих материалов, которые были собраны, в ходе слежки".
"После этого я обратился в правоохранительные органы", — добавил Линько.