Депутат Рады обвинил главреда сайта "Страна.ua" в попытке шантажа

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редактор интернет-издания Игорь Гужва шантажировал его и требовал деньги за то, чтобы избежать публикации компрометирующих материалов, при этом Гужва опровергает это обвинение.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания " Страна.ua " Гужва задержан в Киеве. Правоохранители утверждают, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Гужва заявил, что считает свое задержание спланированной провокацией. По словам главреда, к нему несколько раз поступали предложения снять компрометирующие материалы против лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко и его соратника Линько за деньги.

"В вымогательстве и шантаже участвовал лично главный редактор издания "Страна.ua" Гужва", — цитирует слова Линько агентство УНИАН

По словам депутата, в конце марта к нему обратились люди и потребовали деньги "за неопубликование компрометирующих материалов, которые были собраны, в ходе слежки".

"После этого я обратился в правоохранительные органы", — добавил Линько.