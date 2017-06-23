Во Франции надевшим юбки водителям трамваев разрешили работать в шортах

ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Водителям общественного транспорта во французском Нанте, которые из-за запрета на ношение укороченных штанов в жару вышли на работу в юбках, разрешили носить бермуды.

"В качестве ответа на сильную жару руководство разрешило носить бермуды. Внимание, цвета ограничены: черный и бежевый", — говорится в официальном аккаунте компании-оператора общественного транспорта Tan в сети Twitter

В минувший вторник водители трамваев и автобусов в Нанте, которым запретили в жару носить на работу бриджи и шорты, в знак протеста вышли на работу в женских юбках.

Nantes. Le coup de com' des chauffeurs de bus en jupe fait le tour du monde | via @ouestfrance https://t.co/2rmV6IXXpk — Emmanuel Schneider (@lareusta) 23 июня 2017 г.

По словам самих водителей, форма женщин-водителей предусматривает ношение юбок, тогда как для мужчин "эквивалента нет". Температура воздуха в кабине водителя достигает порой 50 градусов и находиться в длинных брюках там достаточно тяжело.

В последние дни Франция столкнулась с очень жаркой погодой. Среда стала самым жарким июньским днем в стране с 1945 года. К пятнице температура во многих регионах существенно снизилась.