На западе Ирака прогремел взрыв, девять человек погибли

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. По меньшей мере девять человек, включая военнослужащего, погибли в результате взрыва в провинции Анбар на западе Ирака, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником, который входил в состав группы террористов, проникших на территорию провинции.

"Вооруженные силы смогли ликвидировать трех террористов-смертников", — заявил представитель местной полиции.

"Четвертый (террорист-смертник – ред.) смог спрятаться и позднее подорвал себя среди группы мирных жителей и военнослужащих", — добавил он.

По данным местных властей, по меньшей мере 11 человек получили ранения.