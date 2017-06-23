В МККК заявили об ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Глава Донецкого офиса Международного комитета Красного Креста Мишель Саад в интервью РИА Новости констатировал ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе после обострения ситуации в регионе в начале 2017 года.

Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняли друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также складывалась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.

"На самом деле, в местах, прилегающих к линии соприкосновения, ситуация ухудшилась после эскалации боевых действий в начале 2017 года. Это увеличило количество потребностей со стороны населения, в результате чего мы приняли решение не только продолжить оказание экстренной помощи, но и предоставлять такую помощь большему количеству людей", — сказал Саад.

По его словам, в районах, удаленных от линии соприкосновения, если ситуация позволяет, МККК планирует поддерживать устойчивое развитие и предлагает программы, которые помогли бы населению обеспечить свою продовольственную безопасность.

"В рамках нашей программы экономической безопасности мы поддерживаем затронутые конфликтом категории граждан продуктами питания и непродовольственными товарами. Мы производим раздачи на регулярной основе (ежемесячно, два раза в месяц или каждые три месяца) людям, проживающим на территории, прилегающей к линии соприкосновения, или в буферной зоне. В среднем за месяц приблизительно 20 тысяч человек получают продуктовые и гигиенические наборы", — отметил Саад.

МККК также помогает обеспечивать всем необходимым людей в домах престарелых, приютах, больницах и центрах для внутренне перемещенных лиц, отметил собеседник агентства. По его словам, туда, в дополнение к продуктам питания и средствам гигиены, в зимний период завозят одеяла, а в настоящее время предоставляют другие необходимые наборы, например, наборы для кухни и бытовые приборы.

В этом году организация планирует оказывать помощь некоторым домохозяйствам в вопросах продовольственной безопасности и восстановления поврежденных домов.

"Мы будем распределять теплицы, раздадим цыплят и некоторые предметы для пчеловодства. Это будут первые проекты такого рода, и мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем разработать дополнительные проекты… Второе направление нашей деятельности нацелено на то, чтобы гарантировать людям доступ к чистой воде, а также возможность жить в приемлемых санитарных условиях и иметь жилье. Мы предоставляем строительные материалы для восстановления поврежденных во время конфликта зданий. Сюда входят жилые здания, медицинские и социальные учреждения, поврежденные в результате обстрелов", — сказал Саад.

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