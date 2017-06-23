В ДНР сообщили о четырех погибших за неделю из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (182)

Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела в ДНР. Архивное фото

Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела в ДНР. Архивное фото

ДОНЕЦК 23 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли и один получил ранение в течение недели в результате обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей. Кроме того, при защите республики погибли двое военнослужащих и один получил тяжелое ранение", — сказал Басурин.

Ранее глава Донецкого офиса Международного комитета Красного Креста Мишель Саад в интервью РИА Новости констатировал ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе после обострения ситуации в регионе в начале 2017 года.