В центре Киева взорвался автомобиль

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. В Шевченковском районе украинской столицы взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщила пресс-служба полиции.

"В 10.36 (совпадает с мск) в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрыве на перекрестке улиц Тургеневская и Полтавская. Взрыв прогремел во внедорожнике: повреждена передняя часть транспортного средства", — говорится в сообщении.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

"В результате взрыва пострадал мужчина, 1970 года рождения, врачи оказывают ему медицинскую помощь. Также повреждены припаркованные рядом автомобили и фасады зданий", — сообщили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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