Союз журналистов Украины требует объяснить задержание главреда "Страна.ua"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. На­ци­о­наль­ный союз журналистов Украины и его международные партнеры встревожены ночными обысками и задержанием главреда интернет-издания "Страна.ua", требуют объяснений, заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

"Международные партнеры НСЖУ уже встревожены ночными обысками и задержаниями. И требуют, как и мы, аргументированных объяснений именно такого поведения силовиков. И спрашивают, не является ли эта ситуация проявлением избирательности? Потому что только на днях в Вене на большой международной конференции поднималась тема системной безнаказанности в Украине за преступления против журналистов", — написал Томиленко в пятницу на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что силовики должны как можно скорее предоставить доказательства выдвинутых обвинений.

"Обыск редакции СМИ и задержание главного редактора — чрезвычайная ситуация! Особенно учитывая, что "Страна.uа" имеет высокие рейтинги и позволяет себе системно критиковать высокопоставленных чиновников. Поэтому силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений. Но ко всему, уже мы говорим о факте — недопуск адвокатов и ночной силовой спецоперации", — написал глава союза журналистов.

В апреле Гужва заявлял, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти налоговая милиция пытается сфабриковать против него новое уголовное дело. Также в отношении Гужвы на Украине уже было заведено одно уголовное дело за неуплату налогов на должности главного редактора украинского издания "Вести".

Ранее "Страна.ua" опубликовала несколько записей разговоров украинского депутата Верховной рады Александра Онищенко, который проходит на Украине по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах" и скрывается от следствия за границей. В разговоре с Онищенко экс-депутат Рады Николай Мартыненко, соратник экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвиняет в коррупции президента Петра Порошенко и его приближенных.