Катар облегчил выдачу туристических виз для россиян

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Катар облегчает порядок выдачи туристических виз гражданам России и ряда других государств, свидетельствуют данные из циркуляра, который авиакомпания получила из министерства внутренних дел страны.

Копия документа, датированного 22 июня 2017 года, имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно циркуляру, полученному авиакомпанией из министерства внутренних дел, "гражданам нижеперечисленных государств будут открыты туристические визы по прилету в Катар на срок один месяц".

Визовый сбор составит 100 катарских риалов (примерно 27 долларов США). В список государств, граждане которых могут получить визу по прибытии в Катар, вошли 37 стран, в том числе Россия, Казахстан, Молдавия, Чехия, Латвия, Румыния, Аргентина, Чили, Парагвай.

Предполагается, что виза будет выдаваться при ряде условий: паспорт въезжающего должен быть действительным на срок не менее 6 месяцев на момент въезда, у туриста должен быть обратный билет. У человека, который намеревается получить визу, должна быть бронь в отеле и средства, эквивалентные 1500 долларов США на счету.

Ранее срок подготовки туристической визы гражданам России составлял около месяца, при этом требовалось получение одобрения МВД Катара.