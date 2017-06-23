Катар облегчил выдачу туристических виз для россиян

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Катар облегчает порядок выдачи туристических виз гражданам России и ряда других государств, свидетельствуют данные из циркуляра, который авиакомпания получила из министерства внутренних дел страны.
Согласно циркуляру, полученному авиакомпанией из министерства внутренних дел, "гражданам нижеперечисленных государств будут открыты туристические визы по прилету в Катар на срок один месяц".
Визовый сбор составит 100 катарских риалов (примерно 27 долларов США). В список государств, граждане которых могут получить визу по прибытии в Катар, вошли 37 стран, в том числе Россия, Казахстан, Молдавия, Чехия, Латвия, Румыния, Аргентина, Чили, Парагвай.
Ранее срок подготовки туристической визы гражданам России составлял около месяца, при этом требовалось получение одобрения МВД Катара.