В МВД Украины рассказали о ходе расследования по делу главреда "Страна.ua"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Украинские правоохранители проводят следственные действия с задержанным по подозрению во взятке главным редактором интернет-издания "Страна.ua" Игорем Гужвой, дело будет доведено до логического завершения, заявил в пятницу замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян.
"Вчера (в четверг) прокуратурой города Киева совместно с главным следственным управлением Нацполиции города Киева были задержаны два преступника, которые требовали взятку у народного депутата Линько (Дмитрий Линько — депутат от "Радикальной партии"). На передаче 10 тысяч долларов они были задержаны по статье 208 УПК. Сейчас идут следственные действия", — сказал Троян в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде.
По его словам, депутат обратился к правоохранителям еще 31 марта 2017 года. "За три месяца проведены следственные и негласные следственные действия, и данное дело, я думаю, дойдет до логического завершения", — добавил замминистра.
Ранее "Страна.ua" опубликовала несколько записей разговоров украинского депутата Верховной рады Александра Онищенко, который проходит на Украине по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах" и скрывается от следствия за границей. В разговоре с Онищенко экс-депутат Рады Николай Мартыненко, соратник экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвиняет в коррупции президента Петра Порошенко и его приближенных.