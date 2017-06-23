Премьер Польши обвинила Макрона в антипатии к странам Центральной Европы
10:4923.06.2017
(обновлено: 11:07 23.06.2017)
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Польши Беата Шидло обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в антипатии к центрально-европейским странам-членам Евросоюза.
"Польша открыта для сотрудничества с Францией. Но это будет зависеть от президента Maкрона, хочет ли он распространять в СМИ свои антипатии в отношении стран Центральной Европы, или говорить о фактах",- приводит слова Шидло в пятницу электронная версия газеты Soir.
По ее словам, Макрону "надлежит говорить о фактах, а не использовать замечания, основанные на стереотипах".
Премьер Польши на полях саммита ЕС в Брюсселе прокомментировала интервью президента Франции восьми европейским изданиям, включая Soir, опубликованное в четверг, в котором он подверг критике "некоторых европейских лидеров, которые поворачиваются спиной к Европе". По словам Макрона, "Европа — это не супермаркет, Европа – это общая судьба".
Еврокомиссия 14 июня начала процедуру предотвращения нарушений законодательства ЕС, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. В течение месяца ЕК ожидает ответ от властей этих стран в ответ на письменные претензии.
Польша обвинила ЕК в применении двойных стандартов, поскольку претензии предъявлены только трем странам, тогда как ни одна из стран ЕС не выполнила обязательств по приему беженцев полностью. Чехия заявила, что не уступит внешнему давлению в вопросе приема мигрантов, а как суверенная страна сама решит, кого ей принимать на своей территории. Венгрия, в свою очередь, заявила о готовности отстаивать свою позицию в суде ЕС, и считает, что решение о расселении беженцев противоречит нормам Евросоюза, не может быть выполнено и является опасным.
На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.