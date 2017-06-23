СМИ узнали о планах США оказать военную помощь Украине в 2018 году

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Законопроект о выделении средств Пентагону на 2018 финансовый год будет включать в себя статью о предоставлении военной помощи Украине, куда в том числе входят подготовка украинских военных и предоставление летальных вооружений, сообщила газета Hill со ссылкой на председателя комитета палаты по делам вооруженных сил США Мэка Торнберри.

"Он (законопроект) продолжит включать в себя военную помощь Украине и призыв к администрации (президента США) предоставлять летальную помощь, чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии в свою сторону с Востока", — заявил Торнберри.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".