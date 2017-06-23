Суд во Франции приговорил к тюрьме девять радикалов-исламистов

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Суд во Франции приговорил к различным срокам тюремного заключения 9 членов исламистской ячейки, арестованных пять лет назад, передает агентство Франс Пресс.

В октябре 2012 года в ходе спецоперации были задержаны более десяти молодых людей, которые, как сообщалось, перешли от хулиганства, мелкого воровства и торговли наркотиками к исламистскому радикализму. Многие из них готовились обучаться "джихаду" в странах с нестабильной политической обстановкой, в том числе в Сирии. Четыре человека оставили завещания, что свидетельствует об их готовности стать смертниками. При обысках были также обнаружены списки еврейских организаций.

Приговор экстремистам был вынесен в четверг вечером сразу после окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Лидер ячейки 28-летний Жереми Байи был приговорен к 28 годам тюремного заключения. Еще восемь экстремистов получили от 12 до 20 лет.

Несколько подсудимых были оправданы.