ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Более 2,5 тысячи человек приняли в четверг участие в похоронах американского студента Отто Уормбиера, который впал в кому во время тюремного заключения в КНДР и скончался через несколько дней после возвращения в США.

Траурная церемония прошла в городке Вайоминг (штат Огайо). Она была организована в школе, где учился 22-летний молодой человек. По свидетельству телекомпании CNN , помещение было заполнено людьми.

По данным телеканала, самый крупный зал школы не смог вместить весь народ, поэтому большинство пришедших смогли посмотреть церемонию только на специально установленных мониторах. Люди выстраивались на близлежащих улицах, которые в связи с похоронами были перекрыты.

После панихиды люди выстроили живой коридор от школы до кладбища, где похоронен Отто.

Отто Уормбиер был возвращен домой в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Он умер в понедельник в США. Обстоятельства его смерти вызвали волну возмущения среди американцев.