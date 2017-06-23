Мексика ответила Трампу на твит, призвав закончить взаимные обвинения

МЕХИКО, 23 июн – РИА Новости. МИД Мексики ответил в четверг вечером на сообщение в микроблоге в Twitter президента США Дональда Трампа, призвав его закончить со взаимными обвинениями в росте наркотрафика.

Ранее Трамп написал, что Мексика названа второй страной мира по числу убийств после Сирии. "Главная причина – это наркотрафик. Мы построим стену", — подчеркнул глава США.

Мексиканский МИД отметил в ответ, что перед страной действительно стоит проблема высокого уровня насилия, однако никакого второго места в мире по этому показателю она не занимает и, согласно цифрам ООН, далека от того, чтобы быть одной из стран с наибольшим уровнем насилия.

"Только в Латинской Америке такие страны, как Гондурас, Венесуэла, Белиз, Колумбия и Бразилия имеют показатели убийств в 90,4, 53,7, 44,7, 30,8 и 25,2 на каждые 100 тысяч жителей, тогда как в Мексике этот показатель составляет 16,4", — говорится в коммюнике.

Главной причиной насилия МИД называет именно наркотрафик, однако это является общей проблемой Мексики и США, так как в США есть высокий спрос, а в Мексике и других странах — предложение.

"Чтобы быть эффективными, мы должны перестать обвинять друг друга. Надеемся продолжить работу с правительством США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на основе принципов разделенной ответственности, командной работы и обоюдного доверия", – подчеркивает дипломатическое ведомство латиноамериканской страны.