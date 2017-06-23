Эквадор продолжает контакты с Великобританией для решения проблемы Ассанжа

МЕХИКО, 23 июн – РИА Новости. Эквадор продолжает диалог с Великобританией, чтобы решить проблему основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который более пяти лет скрывается на территории эквадорского посольства в Лондоне, сообщила министр иностранных дел южноамериканской страны Мария Фернанда Эспиноса.

Основатель WikiLeaks в 2012 году обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище, опасаясь, что шведские власти экстрадируют его в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Посольство Эквадора в Лондоне тогда представило ему убежище на неопределенный срок в своем здании в фешенебельном районе британской столицы Найтсбридж.

"Прошла серия переговоров, обмена мнениями, включая рабочую встречу с послом Великобритании в Эквадоре и контакты в Канкуне (на генассамблее ОАГ) с представителем Великобритании, являющейся одной из стран-наблюдателей", – приводит портал Comercio заявление Эспиносы журналистам в Кито.

По словам главы МИД, цель переговоров — найти решение, которое пошло бы на пользу Ассанжу и гарантировало бы его права. "Для этого есть хорошее расположение, и мы ищем наиболее подходящие пути", — сказала министр.