Spiegel сообщил о слежке немецкой разведки за американскими госструктурами

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) на протяжении восьми лет шпионила за американскими государственными учреждения, сообщает Der Spiegel со ссылкой на документы разведслужбы.
Сообщается, что Федеральная разведслужба Германии также шпионила за иностранными дипломатическими учреждениями и международными организациями, находящимися в Вашингтоне.
Это не первый подобный случай с участием BND. Ранее сообщалось,что немецкие спецслужбы вели слежку за Интерполом, а также за редакциями крупнейших международных СМИ.