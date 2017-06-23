Катару передали требования арабских стран для восстановления дипотношений

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кувейт передал властям Катара список требований четырех арабских стран, которые необходимы для восстановления разорванных дипломатических отношений, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Телеканал не уточняет, какие именно претензии содержатся в документе.

Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш ранее заявил, что требования стран связаны с рядом вопросов, в том числе финансированием радикализма и террористических группировок, например, в Сирии и Ливии, и содействием международным персонам нон-грата. Он добавил, что Доха должна прекратить поддержку палестинского движения ХАМАС и "Братьев-мусульман"*, и раскритиковал катарский телеканал "Аль-Джазира".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.

* Террористическая организация, запрещенная в России.