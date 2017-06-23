СМИ: США намерены поставить в Индию 22 беспилотника Guardian

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США в ближайшие дни объявят о поставках в Индию 22 беспилотников Guardian общей стоимостью более двух миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на близкие к сделке источники.

Беспилотные летательные аппараты Guardian являются разновидностью БПЛА Predator компании General Atomics, рассчитанных для полетов над морской поверхностью. БПЛА могут совершать вылеты длительностью более суток.

Индия направила официальный запрос на приобретение БПЛА еще в июне 2016 года. Отмечается, что об одобрении контракта будет объявлено в преддверии визита в США индийского премьера Нарендры Моди, который прибудет в Вашингтон 25 июня.

Сделка должна быть утверждена в конгрессе.