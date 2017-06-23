В секторе Газа возобновила работу единственная электростанция в анклаве

ГАЗА, 23 июн — РИА Новости. Единственная электростанция сектора Газа получила топливо из Египта и возобновила в четверг работу после двухмесячного перерыва, что поможет сбить остроту энергетического кризиса в палестинском анклаве, сообщают местные энергетики.

Запуск двух генераторов станции позволил компенсировать начавшееся на этой неделе снижение поставок электричества из Израиля.

"Мы начали получать 48 мегаватт c электростанции после ее запуска… Параллельно израильская сторона завершила серию сокращений подачи до 84 мегаватт. Еще 23 мегаватта мы получаем по линиям электропередачи из Египта" — сказал РИА Новости представитель электрораспределительной компании сектора Газа Мухаммед Табит.

Сокращение подачи электричества с прежних 120 мегаватт Израиль объяснил прекращением платежей со стороны Палестинской национальной администрации (ПНА). Еще в апреле ПНА перестала закупать топливо для электростанции Газы, которая тогда остановилась, исчерпав все имевшиеся резервы. В результате в последние дни электричество в дома 2 миллионов жителей анклава подавалось в лучшем случае на четыре часа с перерывом на 16. Возобновление работы станции, по мнению экспертов, позволит вернуться к графику энергоснабжения "шесть часов через десять".

Накануне сектор Газа получил из Египта миллион литров топлива для нужд электрогенерации. Энергетики говорят, что их закупили местные власти по цене в два раза ниже, чем запрашивала ПНА с транзитом через Израиль.

Прекращение закупок электричества и иные меры экономического давления трактуются многими как попытка Палестинской национальной администрации вернуть анклав, контролируемый исламистской оппозицией, в орбиту своего влияния и решить проблему десятилетнего междоусобного раскола. В ПНА, чья власть ограничена Западным берегом реки Иордан, обвиняют правящее в секторе Газа движение ХАМАС в экспроприации и использовании в собственных целях средств, собираемых с населения за коммунальные услуги.