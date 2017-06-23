В Венесуэле в ходе протестов погиб один человек

МЕХИКО, 23 июн – РИА Новости. Еще один человек убит в четверг в ходе протестов в столице Венесуэлы Каракасе национальной боливарианской гвардией, сообщает портал Nacional.

Убитый опознан как 22-летний Даниэль Хосе Вальенилья. Он получил три огнестрельных ранения в грудь. Раненый был доставлен в госпиталь, однако во время хирургической операции скончался.

Таким образом, по последним данным, в ходе протестов погибло 75 человек.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.