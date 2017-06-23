РИМ, 23 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Вертолет вооруженных сил Польши, принимавший участие в военных учениях на северо-востоке Италии, разбился в четверг близ городка Массандзаго в провинции Падуя, сообщает новостной телеканал TGcom24.
По свидетельствам очевидцев, в момент аварийной посадки на борту возник сильный пожар. Тем не менее, ни один из находившихся в вертолете военных серьезно не пострадал, летчикам была оказана скорая медицинская помощь. Тушением загоревшейся боевой машины занимались несколько пожарных расчетов из городов Падуя и Читтаделла.