В Швейцарии арестовали залог, внесенный Украиной за Евровидение

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения Евровидения. Об этом сообщается на сайте соорганизатора музыкального конкурса, украинского телеканала "Первый национальный".

Украина предоставила эту сумму Европейскому вещательному союзу (EBU) для обеспечения подготовки и проведения Евровидения-2017. "Международный песенный конкурс был успешно проведен, следовательно, сумма гарантии должна вернуться", — говорится в сообщении.

Тем не менее, EBU проинформировал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ), что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на эти средства.

Как сообщил гендиректор НОТУ Зураб Аласания, украинская сторона уже обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы узнать все обстоятельства дела и определить порядок применения этой процедуры. Отмечается, что Женевское управление не уточнило, на каких основаниях был произведен арест.

Сколько Киев потратил на Евровидение

Исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак рассказал в начале июня, проведение песенного конкурса в Киеве обошлось Украине в 20,4 миллиона евро.

"Я говорил, что мы отчитаемся о потраченных средствах. И вот мы отчитываемся. Было потрачено 20,4 миллиона евро", — приводит его слова "Укринформ". Грицак добавил, что деньги на проведение Евровидения были выделены из государственного бюджета, а также городской казны Киева.

Данные о том, что расходы организаторов достигли 30 миллионов евро, продюсер назвал "информационной уткой".

Денег все равно не хватило

Продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский сообщил в конце мая что американская певица Леди Гага собиралась выступить на мероприятии бесплатно, однако в бюджете Евровидения не нашлось средств, чтобы обеспечить ее райдер.

Креативный продюсер конкурса Олег Бондарчук подтвердил, что на приезд мировой звезды не хватило денег. "Вы не спите, и вам это не снится. Наши, выбирая хедлайнера для Евровидения, отказали Леди Гага и выбрали Руслану", — написал он в Facebook

Бондарчук добавил, что Леди Гага не единственная звезда мирового уровня, которая могла бы "засветиться" на Евровидении за скромное вознаграждение.

"Пришло время раскрыть карты… Одной из ведущих конкурса за символический гонорар очень хотела быть Мила Йовович", — написал он. Продюсер предположил, что актрисе отказали по той же причине, что и Леди Гаге.

По утверждению Бондарчука, шоу-продюсера украинского Евровидения Стюарта Барлоу уволили как раз после того, как он выступил против приглашения Русланы в качестве гостя вместо Леди Гаги.

"И что в итоге? Увольняют Стюарта и пропихивают Руслану. Стыдоба. Мафия. Кланы. Это шоу было для Европы, и Леди Гага — это мировая звезда. Это статус. Это цивилизация. Это Украина как часть мировой культуры. А мы показали гречку с горохом", — возмутился продюсер.

Вопросы к расходованию средств

Еще до финала Евровидения украинские власти озаботились тем, как организаторы конкурса потратили выделенные на него средства. Так, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что расходование денег будет проверено. Он отметил, что если будут выявлены растраты, виновные будут наказаны.

"Как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь ко всем контролирующим органам провести проверку закупок и всего остального. Если все эффективно, я пожму руку и поблагодарю, а если нет — то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность", — сказал Гройсман в эфире телеканала "112 Украина"

По данным портала "Вести", на маскировку недостроя неподалеку места проведения Евровидения власти потратили пять миллионов гривен (около 11 миллионов рублей). Сооружение просто задрапировали белым полотном. Впрочем, эти меры оказались неэффективными, так как ткань разлезлась после первого же дождя.

Политолог Андрей Золотарев, в свою очередь, утверждал, что бюджет конкурса "распиливался" между людьми, приближенными к власти.

"В раздаче самых привлекательных заказов и тендеров проявились клановость и кумовство. Собственно говоря, вся организация выглядит, как кормушка для своих", — заявил он.

Проблемы с организацией

К организации мероприятия остались вопросы у многих зрителей, а в первую очередь, у певицы Джамалы. В финале Евровидения во время ее выступления на сцену выскочил молодой человек с флагом Австралии и снял штаны. Хулигана задержала охрана, однако он успел пробежать пару кругов вокруг победительницы прошлогоднего конкурса.

"Что в этот момент делала охрана, которой было очень много? Для меня это вопрос, и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить. Вот к охране и к организаторам у меня много вопросов. Потому что я делала свое дело, а они — нет", — заявила артистка.

Задержанным оказался известный украинский журналист и пранкер Виталий Седюк. Позже стало известно, что он умудрился пройти в концерт-холл фестиваля без билета и аккредитации. По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, за эту выходку полиция возбудила против него уголовное дело по статье "хулиганство". Журналисту грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Сам же Седюк уверен, что сделал Джамале одолжение своей выходкой. Он отметил, что на Западе подобные скандалы только повышают рейтинг продаж песен, и подчеркнул, что помог Джамале стать популярнее.

"Я ничего не имею против певицы, но Евровидение — это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить" — сказал пранкер.

Украинский президент Петр Порошенко не оценил выходку Седюка, однако заявил, что она не испортила "впечатление от праздника".

Россия не принимала участия

"Всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то покажет, считая, что это — свобода. Я считаю, что очень плохо, когда люди таким способом находят возможность самовыражаться, 200 миллионов смотрят Украину, десятки тысяч людей, включая волонтеров, приложили сверхусилия не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру. И тут влезает одна, извините за слово, "задница", которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины", — отметил Порошенко.

Представлять Россию на Евровидении в Киеве должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд на Украину на три года из-за ее выступления в Крыму.

EBU предлагал российской стороне транслировать выступление Самойловой через спутник либо поменять конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не стали показывать конкурс.

В апреле Первый канал и ВГТРК опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили намерение отправить Самойлову на конкурс Евровидение в 2018 году вне зависимости от места проведения мероприятия и канала, который будет его транслировать.

Сама певица призналась, что для нее сейчас главное — как можно лучше подготовиться к Евровидению-2018.