Мэй пообещала не выгонять граждан ЕС из Британии после Brexit

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала европейским лидерам, что граждане стран ЕС смогут остаться в Соединенном королевстве после завершения процедуры Brexit, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в британском правительстве.

По словам источника, Мэй затронула эту тему на рабочем обеде во время саммита ЕС в Брюсселе.

"Она дала четко понять, что граждане ЕС, законно находящиеся в стране, смогут оставаться там и после выхода Британии из Евросоюза", — заявил источник.

Собеседник агентства добавил, что Мэй отвергла планы Брюсселя, который предлагал рассматривать споры о правах таких граждан в суде ЕС.

В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам референдума. Британское правительство 13 июля 2016 года возглавила Тереза Мэй.