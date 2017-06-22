Мадуро обрушился с критикой на генпрокурора

МЕХИКО, 22 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг вручил копию клинка Симона Боливара экс-главе МИД страны Делси Родригес, ушедшей в отставку накануне, в знак признания ее заслуг по работе в защите родины.

Реплика клинка Боливара считается одним из высших знаков отличия в Венесуэле, обычно ей награждаются главы иностранных государств.

"В знак признания от нашей родины, нашего народа, нашей молодежи вручаю историческую саблю нашего освободителя Симона Боливара в сражении при Карабобо за работу, которую вы сделали как глава МИД боливарианской республики Венесуэла", — приводит канал VTV заявление Мадуро на церемонии вручения.

Родригес покинула пост главы МИД, на который уже назначен Самуэль Монкада, и теперь намерена участвовать в выборах в учредительное собрание, которые намечены на 30 июля. Собрание займется подготовкой изменений в конституцию, которые должны быть одобрены на национальном референдуме.

Генерал Симон Боливар (1783 — 1830) — одна из наиболее значимых фигур времен войны испанских колоний в Южной Америке за независимость от метрополии. Благодаря Боливару и его соратникам обрели свободу колонии, находившиеся на территории современных Боливии, Колумбии, Панамы, Эквадора, Перу и Венесуэлы. Почетного титула "Освободитель" Боливар был удостоен еще при жизни.

Одновременно Мадуро обрушился с критикой на генерального прокурора страны Луису Ортегу Диас, занявшую в последнее время критическую позицию по отношению к действиям исполнительной власти.

"Экстремизм, в который впала прокуратура, я воспринимаю как пошлость и призываю госпожу Ортегу Диас вернуться к балансу, Венесуэле нужна прокуратура, которая будет творить правосудие и будет сбалансированной. Венесуэле нужно, чтобы были расследованы, пойманы и отданы под суд те, кто сжигал живьем людей", – сказал Мадуро.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло 74 человека.