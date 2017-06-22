Минобороны Азербайджана опровергло сообщение о диверсии в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (426)

БАКУ, 22 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию о попытке диверсии азербайджанских военных на линии соприкосновения в Карабахе.

Ранее в четверг Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о пресечении попытки диверсионной вылазки в зоне конфликта. В Минобороны НКР утверждают, что потери азербайджанской стороны составили минимум четыре человека.

"Военное руководство Армении в очередной раз прибегло к сфабрикованной лживой информации, которая рассчитана на реабилитацию за последние потери и неудачи на фронте", — заявили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.